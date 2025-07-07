На Крестовском острове начали сносить признанный самостроем спорткомплекс

В Приморском парке Победы на Крестовском острове стартовал демонтаж спортивного комплекса Sport Palace, сообщили 7 июля в городском комитете имущественных отношений. В работах заняты специалисты ККИ и Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

Как сообщили в комитете, снос планируют проводить по будням в период с 10:00 до 18:00 "с соблюдением норм по шуму". При этом, учитывая близкое расположение к объекту около 100 деревьев, работы обещают организовать так, чтобы минимизировать урон зеленым насаждениям.

После завершения демонтажа ККИ намерен добиваться возмещения затрат на снос объекта. Освободившуюся территорию собираются привести в порядок и озеленить в соответствии с зонированием парка. Этим займется комитет по благоустройству.

"Цель — вернуть городу законность, сохранить окружающую среду и создать комфортное пространство для отдыха петербуржцев и гостей города", — говорится в сообщении ККИ.

Само здание решением суда ранее было признано самостроем, иск с требованием снести объект подавал в 2015 году прокурор Петроградского района. В 2021 году здание опечатали. В сентябре 2024 года заброшенную постройку охватил пожар. Конкурс на выполнение работ был объявлен в апреле 2025 года, о чем сообщал ККИ.

Андрей Казарлыга, фото: ККИ Санкт-Петербурга / Telegram (скриншот видео)