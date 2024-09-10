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Новости 19:35

На Крестовском острове загорелось здание заброшенного спортцентра

фото ЗакС политика На Крестовском острове загорелось здание заброшенного спортцентра

На Южной дороге Крестовского острова тушат пожар в здании № 9 по Южной дороге, сообщили 10 сентября в ГУ МЧС по Петербургу. По указанному адресу располагается заброшенное здание фитнес-клуба Sport Palace.

"В здании размером 80х40 метров происходит горение на площади 200 кв. метров", — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали.

Возгорание ликвидируют 45 спасателей при помощи 10 единиц специальной техники.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / "ВКонтакте"


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