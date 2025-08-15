Трамвайное депо новой линии "Славянка" готово к завозу первых вагонов

Строительство депо для трамвайной линии "Купчино – Шушары - Славянка" находится в завершающейся стадии, сообщила пресс-служба Смольного 15 августа. Ожидается, что депо примет первые вагоны уже на следующей неделе.

"Мы активно развиваем транспортную сеть на юге Петербурга. Для доступности двух строящихся там Технологических долин заранее планируем новые трамвайные линии. На ПМЭФ-2025 подписали соответствующие соглашения с инвесторами", - прокомментировал строительство линии Беглов.

Как говорится в публикации, для начала в депо запланирован завоз 10 трамвайных вагонов. На данный момент на его территории уже готовы основные конструкции зданий, в частности, административно-бытовой и технологический корпуса, сооружения эксплуатационных служб и два КПП. Кроме того, был завершен монтаж модульного здания ТПП № 6 и уложен фундамент котельной.

Также рабочие установили постоянное ограждение, смонтировали опоры контактной сети и системы освещения. Уже завершается устройство верхнего строения пути и установка стрелочных переводов. В скором времени строители должны приступить к прокладке сетей связи для системы управления линией и трамвайным движением. Наконец, к своему завершению идут работы по благоустройству территории.

Напомним, ранее на этой неделе ход строительства трамвайной линии от Купчино до Славянки проверил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Во время посещения объекта Линченко находился в карбоновой строительной каске стоимостью 66 тысяч рублей.

Как рассказал в конце марта глава комитета по инвестициям Иван Складчиков, первую очередь трамвайной линии от станции метро "Купчино" до поселка Шушары планируют запустить до конца 2025 года. При этом движение до микрорайона Славянка ожидают пустить в 2026 году.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного