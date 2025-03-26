Первую очередь трамвайной линии "Славянка" запустят до конца 2025 года

Новые трамвайные вагоны начнут курсировать между станцией метро "Купчино" и поселком Шушары к концу 2025 года, сообщил 25 марта председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков 78.ru. Движение до микрорайона Славянка может стартовать раньше срока к 1 сентября 2026 года.

Как рассказал Складчиков изданию, на данный момент уже готовы путепроводы над железнодорожными путями Витебского направления и над КАД, а также завершено строительство корпуса депо в Шушарах, сейчас там осуществляются отделочные работы. Однако строителям еще предстоит возвести два моста через реки Волковка и Славянка.

"Сейчас мы и подрядчики делаем всё возможное, чтобы полностью завершить проект чуть раньше запланированного срока, а это IV квартал 2026 года. Мы надеемся, что скоростные трамваи смогут пройти весь маршрут до микрорайона Славянка уже 1 сентября, когда пассажиропоток резко возрастает", - цитирует 78.ru Складчикова.

Напомним, что возведение трамвайной линии стартовало в августе 2022 года. Тогда бывший вице-губернатор Максим Соколов обещал, что окончание первого этапа строительства состоится в 2024 году. В октябре 2024 года петербургский Госстройнадзор продлил разрешение на строительство до 14 октября 2026 года.

О планах запустить трамвай до Славянки в 2026 году сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямой линии 12 декабря 2024 года. Тогда же он добавил, что рассчитывает, что движение до Шушар начнется в IV квартале 2025 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру