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Новости 11:18

Первую очередь трамвайной линии "Славянка" запустят до конца 2025 года

фото ЗакС политика Первую очередь трамвайной линии "Славянка" запустят до конца 2025 года

Новые трамвайные вагоны начнут курсировать между станцией метро "Купчино" и поселком Шушары к концу 2025 года, сообщил 25 марта председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков 78.ru. Движение до микрорайона Славянка может стартовать раньше срока к 1 сентября 2026 года.

Как рассказал Складчиков изданию, на данный момент уже готовы путепроводы над железнодорожными путями Витебского направления и над КАД, а также завершено строительство корпуса депо в Шушарах, сейчас там осуществляются отделочные работы. Однако строителям еще предстоит возвести два моста через реки Волковка и Славянка.

"Сейчас мы и подрядчики делаем всё возможное, чтобы полностью завершить проект чуть раньше запланированного срока, а это IV квартал 2026 года. Мы надеемся, что скоростные трамваи смогут пройти весь маршрут до микрорайона Славянка уже 1 сентября, когда пассажиропоток резко возрастает", - цитирует 78.ru Складчикова.

Напомним, что возведение трамвайной линии стартовало в августе 2022 года. Тогда бывший вице-губернатор Максим Соколов обещал, что окончание первого этапа строительства состоится в 2024 году. В октябре 2024 года петербургский Госстройнадзор продлил разрешение на строительство до 14 октября 2026 года. 

О планах запустить трамвай до Славянки в 2026 году сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямой линии 12 декабря 2024 года. Тогда же он добавил, что рассчитывает, что движение до Шушар начнется в IV квартале 2025 года.  

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Соколов Максим Юрьевич




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