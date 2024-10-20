Госстройнадзор продлил разрешение на строительство линии "Славянка"

Петербургский Госстройнадзор продлил разрешение на строительство трамвайной линии "Славянка", об этом 20 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на документ на сайте ведомства.

Разрешение касается первого этапа строительства линии по маршруту Купчино – Славянка – Шушары. В рамках первого этапа должен быть построен участок линии от Балканской площади до Шушарской дороги, а также трамвайное депо.

Документ выдали ООО "БалтНедвижСервис". Действие разрешения продлено до 14 октября 2026 года.

Напомним, что в начале ноября съезд № 7 на развязке Кольцевой автодороги (КАД) с Московским шоссе полностью перекроют из-за строительства трамвайной линии "Славянка".

Фото: ЗАКС.Ру