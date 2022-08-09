Беглов расписался на первой шпале будущей трамвайной линии Купчино-Славянка

В Петербурге дали символический старт строительству долгожданной трамвайной линии, которая соединит станцию метро "Купчино" с пригородом Славянка. В церемонии поучаствовал губернатор Александр Беглов, напомнивший, что проект представляет собой реализацию "транспортного" поручения президента.

"Федеральный центр оказывает необходимую поддержку. Прорабатываем два перспективных маршрута трамвайной линии - в строящийся в Пушкинском районе кампус СПбГУ и в аэропорт Пулково", - рассказал собравшимся градоначальник, оставивший свою подпись на первой шпале будущей 21-километровой железной дороги.

Строительство рассчитано на привлечение к работам полутора тысяч человек. Создатели трамвайной линии утверждают, что добраться из Купчино в Славянку с ее появлением можно будет вдвое быстрее, чем на автомобиле, и что пользоваться трамваями по этому направлению будут около 13 млн пассажиров в год. Отмечается, что в Купчино ради обслуживания линии организуют первый в стране трамвайный вокзал.

Разработка проекта завершилась в мае. Бывший вице-губернатор Максим Соколов ранее обещал, что окончание первого этапа строительства трамвайной линии состоится в 2024 году.

фото: gov.spb.ru