Линченко проверил ход строительства трамвая до Славянки в каске за 66 тысяч рублей

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, курирующий строительный блок, 13 августа лично проверил ход строительства трамвайной линии от Купчино до Славянки. Фотографии своего визита на объект чиновник опубликовал в Telegram-канале. Судя по снимкам, Линченко посещал объект в строительной каске из карбона, выполненной вручную на заказ. Такую можно приобрести за 66 тысяч рублей.

Производством таких уникальных касок занимается краснодарская компания JUMO, которая специализируется на изделиях из карбона. В каталоге компании есть чехлы на смартфоны, аксессуары для ювелирных изделий, товары для дома (например, карбоновая ложка для обуви). Также на сайте JUMO есть возможность выбрать дизайн каски, цвет, а также тип карбона: твилл или кованый. Еще по запросу клиента можно добавить собственный логотип или шильдик с именем. За персонализацию нужно доплатить еще 5 тысяч рублей.

"Каждая деталь олицетворяет наше мастерство. Сочетание материалов делает эту каску не только легкой и прочной, но и удобной в использовании. Не изменяя своим традициям — исключительно ручная работа", - говорится в описании каски на сайте производителя.

В компании JUMO подтвердили корреспонденту ЗАКС.Ру, что каска, в которой Линченко сегодня посещал стройку, была произведена именно у них.

Константин Леньков / Фото: Николай Линченко