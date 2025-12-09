Строительство асфальтобетонного завода в Белоострове нашло поддержку Беглова

Строительство асфальтобетонного завода АБЗ-1 на территории поселка Белоостров обусловлено технологическими требованиями к асфальту, заявил губернатор Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря. По его словам, само предприятие необходимо для масштабного дорожного строительства в Петербурге. В то же время градоначальник пообещал самолично встать на защиту территории, если завод начнут возводить без прохождения необходимых федеральных экспертиз.

Сейчас АБЗ-1 действует на территории Коломяг, однако же в дальнейшем его собираются перенести на площадку в Белоостров. Этому сопротивляются жители поселка, которые опасаются ухудшения окружающей среды. Беглов назвал существующий завод "не самым лучшим по экологии", модернизация которого нецелесообразна. При переносе на новое место АБЗ станет предприятием закрытого типа с пылеулавливателями и иными приспособлениями для минимизации ущерба окружающей среде. На этом основании он сделал вывод о приемлемости подобного варианта для местных жителей при условии выдачи положительных экологических и иных экспертиз.

Говоря о том, зачем нужен завод в Белоострове, губернатор отметил, что асфальтобетонная смесь должна поступать дорожникам еще горячей, и потому везти ее издалека бессмысленно. При этом он перечислил целый ряд трасс, для строительства которых потребуется больше асфальта.

Еще одним аргументом стало то, что в Белоострове уже существует промышленная площадка, "где размещены и работают четыре предприятия, из которых два цементных завода, один асфальтовый, и логистический центр".

— Давайте дождемся экспертизы. Они будут еще продолжаться. Я понимаю жителей Курортного района, я сам был когда-то главой Курортного района, хорошо этот район знаю, их обеспокоенность, но я первый, кто встану на защиту этой территории, если не будут приняты соответствующие меры. Если экспертиза скажет нельзя, значит нельзя, — резюмировал Беглов.

Напомним, в феврале Смольный опубликовал два постановления о передаче АО "Асфальтобетонный завод № 1" двух участков земли в Белоострове общей площадью 35,5 гектара. Между тем, о планах строительства было известно уже давно. Противники переноса предприятия в 2021 году подавали в приемную Беглова 1,7 тысячи подписей против появления АБЗ на территории поселка. Отличались они активностью и при обсуждении новых Правил землепользования и застройки, и в ряде других случаев. В 2025 году их жалобы уже дважды привлекали к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, в последний раз это случилось в декабре.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру