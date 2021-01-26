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12:20

В приемную Беглова подали 1674 подписи против переноса асфальтового завода в Белоостров

фото ЗакС политика В приемную Беглова подали 1674 подписи против переноса асфальтового завода в Белоостров

Активисты, протестующие против переноса завода "АБЗ №1" в Белоостров, передали соответствующее обращение в приемную губернатора Александра Беглова, сопровожденное подписями 1674 граждан. Авторы требуют наложить запрет на реализацию этих планов и не подвергать опасности заказник "Сестрорецкое болото", в окрестностях которого может появиться вредное производство. Об этом говорится в паблике "Зеленая коалиция". Активисты перечисляют и другие объекты, пострадающие от вредных выбросов: экотропа, детские и взрослые санатории, базы отдыха.

"Все это будет отравлено едкими запахами асфальта и гари, состоящими из опасных для здоровья человека и природы соединений: фенола, бензола, толуола, этилбензола, изомеров ксинола и т.д.", - предрекают авторы текста.

Отметим, что ситуация для Смольного непростая: жители Коломяг, где сегодня располагается асфальтовый завод, давно жалуются на минусы соседства с ним. Убрать "АБЗ №1" из Приморского района годами требуют городские справедливороссы. Тревожит выбор Курортного района для размещения токсичного производства и депутата Бориса Вишневского.

Фото: "Зеленая коалиция"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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