Вишневский просит Смольный объяснить выбор Конной Лахты для размещения "АБЗ № 1"

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский обратился к главе комитета по промышленной политике Кириллу Соловейчику с просьбой объяснить, почему для переезда асфальтобетонного завода был выбран участок в Конной Лахте, а не один из 63 других, сообщил депутат в соцсетях.

Вишневский напомнил, что уже обращался к Соловейчику по поводу строительства завода в августе, но ответа от него так и не получил. Депутат отметил, что в районе Лахта-Ольгино расположено множество территорий рекреационного значения, в том числе Юнтоловский заказник, и экология там уже страдает от полигона "Новоселки".

Рекреационное значение Конной Лахты утверждено Центром экспертиз ЭКОМ в августе, также подготовлена историческая справка, указал Вишневский. Смольный подобрал 63 участка для размещения ООО "АБЗ- № 1", и депутату неясно, почему была выбрана именно Конная Лахта. Он попросил направить ему список из этих мест с указанием критериев, почему их отклонили в пользу выбранного.

ЗАКС.Ру рассказывал, как переезд "АБЗ № 1" в Конную Лахту из Коломяг вызвал недовольство местных жителей. Они опасаются, что один из самых токсичных заводов в Петербурге загрязнит территорию феноловыми выбросами, создав угрозу здоровью жителей и экологии.

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