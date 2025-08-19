Кутепов призвал перестать давать семейную ипотеку на квартиры-студии

Сенатор от Петербурга Андрей Кутепов предложить исключить квартиры-студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров из программы семейной ипотеки, сообщило 19 августа РИА Новости. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

"Просим рассмотреть возможность исключения квартир-студий, где жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, а также квартир менее 28 квадратных метров из программы "Семейная ипотека", - цитирует обращение Кутепова издание.

В документе отмечается, что на данный момент в программе "Семейная ипотека" отсутствуют минимальные требования к размеру жилого помещения. По словам Кутепова, его предложение призвано не поддерживать спрос на некомфортное для семейной жизни жилье.

Сенатор подчеркнул, что, купив однокомнатную квартиру по ипотеке с господдержкой, семья не сможет улучшить свои жилищные условия до ее погашения и рождения ребенка. По мнению Кутепова, квартиры-студии вовсе не являются полноценным жильем для семьи. Сенатор объясняет это отсутствием личного пространства для отдыха членов семьи.

В обращении Кутепов напомнил, что ранее такое же мнение высказывала Счетная палата России. Отметим, что в марте запретить использовать ипотеки с господдержкой на покупку квартиры площадью менее 28 квадратных метров также предлагал депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. Подробнее о своей инициативе он рассказал в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру