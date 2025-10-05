Беглов поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов 5 октября обратился к петербургским педагогам по случаю Международного дня учителя. Он поблагодарил профессиональное сообщество за "глубокую преданность делу государственной важности", а также пожелал учителям крепкого здоровья и творческой энергии. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Смольного.

"Мы создаем в городе высокотехнологичное образовательное пространство, достойное уровня мегаполиса XXI века. И видим, как профессия учителя набирает популярность у молодежи. На это работают различные федеральные и региональные мероприятия и программы. Город и государство принимают меры социальной поддержки молодых педагогов. Мы открываем психолого-педагогические классы, развиваем институт наставничества для начинающих учителей, поддерживаем профессиональные сообщества", - говорится в обращении.

Сейчас в петербургских школах работают более 34 тысяч педагогов. При этом среди них насчитывается более семи тысяч молодых специалистов. За 2025 год, отмечают в администрации города, в Петербурге откроют в общей сложности 30 школ и 26 детских садов.

Также по случаю Дня учителя с поздравлением к горожанам обратился председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

"Санкт-Петербург всегда гордился своими учителями, которые воспитали целые поколения выдающихся деятелей культуры, науки, образования, управленцев – всех тех, кто вносил и вносит неоценимый вклад в развитие нашего города и страны. И сегодня, в это непростое, но полное возможностей время, ваша роль становится ещё более значимой", - говорится в заявлении спикера ЗакСа.

В честь Дня учителя на телебашне Петербурга включат художественную подсветку. Она будет работать с 18:30 воскресенья до 7:00 понедельника. Ствол башни будет окрашен глубоким синим цветов в знак мудрости и знания. На этом фоне распустятся красные, белые и желтые цветы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру