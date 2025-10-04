"Ждали этого еще в начале года": Глава петербургской Партии роста об иске Минюста

Руководитель отделения Партии Роста в Петербурга Павел Швец в беседе с ЗАКС.Ру прокомментировал новости об обращении Минюста в Верховный суд с требованием ликвидировать политическое объединение. По словам Швеца, в партии изначально планировали окончательно прекратить существование таким образом после слияния с "Новыми людьми".

– Это было юридической стратегией партийных юристов по ликвидации партии. Чтобы не ликвидировать каждое отделение, дождались иска Минюста о ликвидации партии. Процесс затянулся, мы ждали этого еще в начале года, – рассказал ЗАКС.Ру Швец.

Партия Роста закончила свою деятельность весной 2024 года после слияния с партией "Новые люди". Часть представителей Партии Роста вошли в состав руководящих органов "Новых людей". Так, совет петербургского отделения "Новых людей" возглавила депутат Государственной думы Оксана Дмитриева. Также в него вошли муниципальные депутаты Павел Кондрашов и Ольга Яковлева, которые ранее избирались от Партии Роста. Швец остался формальным руководителем петербургского отделения Партии Роста.

Иск Минюста поступил в Верховный суд 3 октября. Дата заседания по делу о ликвидации Партии Роста пока не назначена. Объединение было основано в 2016 году бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. В первую очередь партия ориентировалась на поддержку предпринимательства в России.

Константин Леньков / Фото: Павел Швец