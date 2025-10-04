Власти Калининграда создали оперштаб для решения топливных вопросов в регионе

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провел совещание с участниками регионального топливного рынка. Он заявл, что топливо в регион поступает в обычном режиме, а необходимый запас постоянно пополняется. Вместе с тем Беспрозванных объявил о создании оперативного штаба для скорейшего решения любых вопросов в этом направлении. О состоявшемся совещании Беспрозванных сообщил в субботу, 4 октября.

"Поставки продолжаются, топливо в вагоны загружено, паромом и танкерным флотом отправлено, как это и происходит каждую неделю. Необходимый для региона запас есть, постоянно его пополняем. Держу руку на пульсе. <...> Создан оперштаб, чтобы максимально быстро решать любой вопрос по обеспечению региона топливом", – написал губернатор в своих социальных сетях.

В середине сентября Беспрозванных сообщал о давлении на топливном рынке России. Сложности также возникли и в Калининграде. Тогда глава региона сообщал, что ситуация находится на контроле, однако предупредил о возможных временных задержках поставок 92-го бензина.

Также трудности с доступностью бензина возникли и в других регионах. В Крыму, например, глава республики объявил об ограничении объема продажи топлива. Там водители смогут за сутки приобрести не более 20 литров в одни руки. Еще информацию об очередях на заправках подтвердил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Константин Леньков / Фото: Алексей Беспрозванных