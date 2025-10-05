Гранитные фигуры с улицы Турку

Фото: ЗАКС.Ру

В МО № 72 можно найти интересные культурные объекты – в частности, гранитные статуи на бульваре на улице Турку. ЗАКС.Ру рассказывает, как они появились в этой части города и что они изображают.

Скульптуры были установлены территории МО "№72" более 30 лет назад. На закате Советского Союза деятели искусства начали искать новые способы демонстрации своего творчества общественности. Тогда же набирали популярность выставки скульптуры под открытым небом, экспонаты которых позднее находили свое пристанище в парках и скверах Петербурга.

К концу 1980-х этот подход эволюционировал, и скульпторы начали создавать свои работы прямо на свежем воздухе, проводя плэнеры-симпозиумы. Их суть заключалась в том, что художники выезжали на выбранное место, где воплощали в жизнь свои идеи. Проживание, питание и материалы для них оплачивал город, взамен получая скульптуры для украшения городского пространства.

Так, в 1991 году состоялся Первый Санкт-Петербургский симпозиум по скульптурному пленэру. Его организатором выступил ленинградский скульптор Владимир Обухов (Винниченко). Вместе с ним в симпозиуме приняли участие ещё восемь мастеров, которые в течение двух месяцев ваяли статуи из мрамора возле карьера в поселке Кузнечное. В результате были готовы девять скульптур, которые установили на бульваре улицы Турку в середине ноября 1991 года.

До наших дней на бульваре сохранились лишь пять из девяти законченных работ. Скульптуры "Поверженный" организатора симпозиума Владимира Обухова и "Ева" авторства Анатолия Блонского были перевезены далеко от Купчино – в 2001 году их установили в одном из парков в городе Ханты-Мансийске.

Еще две скульптуры, "Амазонка" Вениамина Сидоренко и "Плодородие" Виталия Цибульника, были похищены с улицы Турку. Первой пропала работа Цибульника, затем исчезла и композиция Сидоренко. Сейчас их местонахождение неизвестно. Вероятно, статуи могли оказаться в частных коллекциях.

Сейчас при входе на бульвар со стороны Бухарестской улицы посетителей встречает скульптура "Похищение Европы" Юрия Евграфова. Композиция отсылает к древнегреческому мифу о дочери финикийского царя Европе. По легенде, её похитил бог Зевс, превратившись в белого быка. В работе Евграфова можно увидеть фигуру сидящей девушки, за которой выделяется силуэт животного. Сама скульптура стоит на постаменте, напоминающем характерную для древнегреческой архитектуры колонну.

Недалеко от этой композиции расположилась статуя "Апостол Петр" авторства Александра Молева. Он, в свою очередь, решил обратиться к библейскому сюжету. Петр является одним из наиболее почитаемых апостолов-учеников Иисуса Христа, его часто изображают вместе с ключами от рая, стражем которого он является. Именно в честь апостола Петра получил своё название Санкт-Петербург. В композиции Молева апостол Петр будто бы выглядывает то ли из-за дерева, то ли из-за камня. В его руке также можно разглядеть какой-то предмет, однако автор не придает ему четкого очертания.

Со скульптурой Молева перекликается работа Станислава Задорожного "Отец Иакинф". Священник-миссионер Иакинф, в миру носивший имя Никита Бичурин, является одним из основоположников русского китаеведения. В первой половине XIX века он путешествовал по Дальнему Востоку и Китаю, изучая регион. В работе Задорожного Иакинф представлен величественным мужчиной. В его плавной фигуре выделяется четко очерченное спокойное лицо.

В свою очередь Евгений Черкасов решил обратиться к менее конкретному образу. В своей работе "Музыкант" автор изобразил мужчину, держащего в руках музыкальный инструмент, напоминающий тубу. Он печально склонился над футляром от инструмента, будто бы задумавшись о чем-то. Черкасов передает меланхоличное настроение своего героя, которое легко считывается зрителем.

Наконец, самой таинственной скульптурой является "Садовница" или "Ожидание" Виктора Зайко. В центре композиции находится фигура сидящей женщины, которая держит что-то в своих руках. Позади женщины стоит камень, а спереди расположилась другая фигурка, напоминающая ребенка. Он будто бы повторяет позу матери. Каждый зритель может по-своему интерпретировать работу Зайко.

Проект "Петербургские маршруты" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга