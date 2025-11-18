Суд оставил в СИЗО бывшего министра здравоохранения Архангельской области

Ломоносовский районный суд Архангельска 18 ноября продлил еще на два месяца заключение в СИЗО экс-главе регионального министерства здравоохранения Александру Герштанскому, сообщила пресс-служба суда. Он пробудет под стражей до 19 января 2025 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие обосновало необходимость продления ареста Герштанского возможностью скрыться скрыться от правосудия или оказать воздействие свидетелей по делу.

По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый, будучи министром здравоохранения Архангельской области, вступил в сговор с представителем строительной компании. Главе ведомства должны были передать взятку суммой более 10 млн рублей. За эти деньги застройщику планировали передавать избыточную теплоэнергию от Архангельской областной клинической больницы, подведомственной минздраву региона. 21 сентября бывшего чиновника арестовали на два месяца.

Вместе с ним под стражу заключили 34-летнего петербуржца, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Как предполагает следствие, мужчина собирался передать чиновнику взятку в размере более 10 млн рублей от представителя застройщика.

Александр Герштанский покинул пост главы минздрава региона 19 сентября 2025 года. Он руководил ведомством с ноября 2020 года.

