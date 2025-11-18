РБК: Прямая линия Путина может состояться 19 декабря

Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, президента России Владимира Путина может пройти 19 декабря, сообщает РБК со ссылкой на неназванного федерального чиновника и источник на медиарынке. Сейчас идет согласование даты. Еще два источника из администрации президента сообщили РБК, что прямая линия пройдет 18 декабря.

Как сообщил изданию осведомленный источник, окончательное решение по дате проведения мероприятия будет принято позже. В качестве альтернативы называют 18 декабря. Обычно традиционным днем для проведения прямой линии президента является четверг. В случае согласования 19 декабря как даты проведения это будет первым случаем проведения такого мероприятия в пятницу.

До этого о прямой линии с президентом рассказывал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. По его словам, вопросы для мероприятия будут собирать за две недели до ее проведения. Более того, для этого будет задействован искусственный президент. Он также заявлял, что прямая линия должна состояться до конца текущего года.

В 2024 году прямая линия президента состоялась 19 декабря. Она продолжалась 4,5 часа.

