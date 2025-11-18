Сезон электросамокатов подошел к концу в Петербурге

Комитет по транспорту заявил 18 ноября о завершении сезона электросамокатов. Как уточнила пресс-служба ведомства, с наступлением холодов и устойчивого минуса компании блокируют свои кикшеринговые средства индивидуальной мобильности (СИМ) ради обеспечения безопасности. Напомним, в 2025 году сезон электросамокатов стартовал 6 марта.

Подводя итоги уходящего сезона, в комтрансе рассказали, что петербуржцы совершили порядка 40,5 млн поездок. В общей сумме они проехали более 81 млн километров. Как отметили чиновники, кикшеринговые компании в этом году пополнили городскую казну на 37 млн рублей.

Кроме того, напомнили об ужесточении ответственности за нарушения правил пользования электросамокатов. Сервисы кикшеринга заблокировали более 900 аккаунтов, выписали пять тысяч предупреждений и свыше 30 тысяч штрафов.

Также в 2025 году продлили запрет на парковку СИМ в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города. Как отметили в транспортном ведомстве Петербурга, ограничения показали положительный эффект, сделав тротуары комфортнее и безопаснее для пешеходов.

В следующем сезоне комитет планирует продолжить формирование адресного перечня мест для стоянок электросамокатов с унификацией внешнего облика таких мест. Также ведомство намерено внедрить верификацию пользователей кикшеринговых СИМ через Госуслуги.

В сентябре в Городском центре управления парковками сообщали, что за шесть месяцев кикшерингового сезона было зафиксировано свыше 38 тысяч нарушений правил дорожного движения арендаторами электросамокатов. При этом 32,5 тысячи из них были связаны с неспешиванием во время перехода дороги. 2,7 тысячи случаев касались езды на одном СИМ двумя или тремя лицами.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру