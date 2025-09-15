Арендаторы электросамокатов нарушили ПДД более 38 тысяч раз за полгода

Сотрудники Городского центра управления парковками (ГЦУП) зафиксировали свыше 38 тысяч нарушений ПДД арендаторами электросамокатов за шесть месяцев кикшерингового сезона, сообщила пресс-служба учреждения 15 сентября. Данные о нарушениях центр передал операторам аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Из 38 228 случаев нарушений ПДД 32,5 тысяч были связаны с неспешиванием на пешеходных переходах. Вторым по популярности нарушением является использование самоката двумя или тремя лицами – таких случаев было зафиксировано 2,7 тысяч.

Кроме того, 581 раз центр зафиксировал управление СИМ несовершеннолетними. Наконец, оставшиеся 2,4 тысячи нарушений были связаны с неправильной парковкой электросамоката, наездом на пешеходов и движение по улицам с нарушением правил.

По данным ГЦУП, на основании этих данных кикшеринговые сервисы выписали почти 22 тысячи штрафов, вынесли 3,6 тысяч предупреждений и заблокировали 704 аккаунта пользователя. Остальные нарушения находятся на рассмотрении для принятия дисциплинарных мер.

Напомним, ранее петербургский комитет по транспорту и представители кикшеринговых компаний подписали дополнительное соглашение о взаимодействии, согласно которому операторы кикшеринга обязуются перечислять взносы в бюджет Петербурга. Полученные средства город намерен направлять на развитие транспортной инфраструктуры.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру