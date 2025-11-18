Трамвайному маршруту Купчино — Славянка присвоили номер

Предварительно стал известен номер трамвая, который будет работать на линии Купчино — Шушары — Славянка. Он будет следовать по маршруту № 2, указано в проекте распоряжения комитета по транспорту. Документ опубликован 17 ноября в разделе антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов администрации Петербурга, обратил внимание "Деловой Петербург".

Документ устанавливает муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа электрическим транспортом за регистрационным номером 419,1, а порядковым номером — 2. Всего у маршрута будет пять остановок: "Балканский", "река Волковка" (по требованию), "Вилеровский переулок", "Окуловская улица" и "Валдайская улица". Общая протяжённость маршрута составит 8,72 километра.

Контроль за выполнением распоряжения возложили на заместителя председателя комитета по транспорту Олега Матвеева. Документ будет проходить экспертизу до 30 ноября 2025 года.

Глава комитета по инвестициям Иван Складчиков в марте заявлял, что запуск трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка планируется до конца 2025 года. Однако движение до микрорайона "Славянка" планируют пустить в 2026 году.

