Бывшего вице-губернатора Лавленцева обвинили в хищении 2,5 млрд рублей при строительстве трассы М-12

Стали известны новые подробности по новому уголовному делу, которое возбудили в отношении бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева. Как сообщил ТАСС 18 ноября, ознакомившись с материалами дела, экс-чиновнику на этот раз инкриминируют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при проектировании скоростной трассы М-12 "Москва — Казань". Первое слушание по уголовному делу прошло 7 ноября.

По данным агентства, в 2020 году Лавленцев занимал пост генерального директора "Стройтрансгаза". В сентябре того же года компания заключила госконтракт с "Российскими автомобильными дорогами" на разработку проектной документации дорожной магистрали. Стоимость работ составляла 53,11 млрд рублей, из которых 2,5 млрд, по версии следствия, были похищены.

Общая сумма претензий к Лавленцеву и другим фигурантам по этому и другим эпизодам оценивается в 3 млрд рублей, стало известно ранее. Потерпевшими по делу, кроме "Стройтрансгаза", проходят "Горкапстрой" и "Строительство".

На первом заседании суда Лавленцев не признал вину. Он заявил, что "все работы были сданы, а сделки носили легальный характер". По словам бывшего чиновника, компании он не контролировал и не мог влиять на заключение договоров.

Кроме Лавленцева, обвиняемыми проходят бывший замглавы "Стройтрансгаза" Игорь Шипицын, руководитель "Горки инжиниринга" Сергей Проворов и экс-глава "Горкапстроя" Денис Тарасов. Уголовное дело рассматривает Мещанский районный суд Москвы.

Это не первое уголовное преследование бывшего чиновника. В ноябре 2024 года Мещанский суд приговорил Лавленцева к 13 годам колонии и штрафу в 132,9 млн рублей по делу о мошенничестве и растрате. Ему также назначили выплату 2,6 млрд рублей бизнесмену Геннадию Тимченко, признанному потерпевшим. Попытка оспорить приговор успеха не принесла: апелляция снизила только размер штрафа.

В 2013–2014 годах Лавленцев занимал пост вице-губернатора Петербурга, курировал сферу ЖКХ и благоустройства. В 2015–2018 годах он работал главным федеральным инспектором по Москве. После он снова вернулся в строительный бизнес. ЗАКС.Ру писал о его карьерном пути.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру