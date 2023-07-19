Лавленцеву припомнили миллиарды

Фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга

Бывший вице-губернатор Петербурга и многолетний бизнес-партнер Геннадия Тимченко Владимир Лавленцев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Он отвечал за строительство "СКА Арены".

Бизнесмена Владимира Лавленцева 19 июля по решению Мещанского суда Москвы отправили под домашний арест. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"), рассказали в судебной пресс-службе. Дело возбудил следственный департамент МВД. Бывшего чиновника подозревают в хищении средств при реализации контрактов на строительные работы, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на закрытые источники. По данным информагентства, величина ущерба по делу может доходить до 3 млрд рублей. "Фонтанка" уточнила, что речь идет о сумме в 2,3 млрд рублей. Официальных комментариев силовые органы на момент подготовки материала не давали.

Фото пресс-службы московского суда

Лавленцев работал в правительстве Петербурга в 2013-2014 годах. Вице-губернатором он стал в 33 года, но управленческий опыт к этому времени уже накопил. Во времена Юрия Лужкова он работал на разных должностях в московском правительстве. В частности, был заместителем руководителя департамента городского заказа капитального строительства. А непосредственно перед переездом в Петербург около трех лет возглавлял совет директоров компании "АРКС".

Ее основал в 2002 году отец Владимира Лавленцева Александр. В 2011-2015 годах блокирующий пакет акций компании принадлежал близкому другу Владимира Путина Геннадию Тимченко. "АРКС" в те годы процветал. Выигрывал крупные строительные тендеры в Москве и Подмосковье. По итогу 2013 и 2015 годов Forbes помещал Александра Лавленцева в рейтинг "Короли госзаказа". Тимченко оказывался в нем ежегодно.

В правительстве Петербурга Лавленцев-младший отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство. Он занял место Сергея Козырева, ушедшего через два дня после того, как президент Путин публично раскритиковал рост цен на услуги ЖКХ в своем родном городе.

Перед утверждением нового вице-губернатора член правительства Петербурга Игорь Дивинский обратил внимание депутатов ЗакСа на созвучие фамилии Лавленцева и слова love. Чиновник какой-то особой любви в городе, тем не менее, не завоевал. Но и в скандалы, как его предшественник, не попадал. Одной из самых громких историй за время курирования им сферы ЖКХ стала "афонская десятина". Городские унитарные предприятия перечислили из казны порядка 17 млн рублей в пользу Фонда восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря в греческом Афоне. В "Русское Афонское общество" в те годы входили многие видные деятели петербургской политики, а возглавлял его тот же вице-губернатор Дивинский.

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Лавленцев проработал в Смольном около полутора лет. После переизбрания Георгия Полтавченко губернатором осенью 2014 года, в новый состав городского правительства не вошел.

В ноябре 2015 года Владимир Лавленцев стал федеральным инспектором по Москве. На эту должность его назначил полпред по Центральному федеральному округу Александр Беглов. Пробыв три года столичным служащим, бывший петербургский вице-губернатор вернулся в строительный бизнес, став учредителем и директором нескольких компаний.

В 2019 году ПАО "Ленэнерго" судилась с основанной Александром и управляемой Владимиром Лавленцевым компанией "Горкапстрой". Истец считал, что ответчик не исполнил обязательства по договорам на строительство подстанций "Шушары" и "Купчинская". Сроки сдачи объектов были сдвинуты, а "Ленэнерго" потребовал у "Горкапстроя" 3,18 млрд рублей, но в итоге стороны пошли на мировую.

После прихода в Смольный Александра Беглова ходили слухи о грядущем возвращении Лавленцева в систему исполнительной власти Петербурга. Однако вместо этого в августе 2020 года он стал совладельцем "Стройтрансгаза", подконтрольного Тимченко. Через три месяца он уже возглавил эту компанию, однако проруководил ей всего год. Уход бывшего чиновника с должности генерального директора случился вскоре после заморозки его счетов в рамках дела о банкротстве ООО "Строй-Альянс". Эта компания входит в группу компаний "Горка", пришедшую на смену "Горкапстрою".

ГК "Горка" и "Стройтрансгаз" занимались строительство "СКА Арена" на месте снесенного СКК "Петербургский". Самую крупную в Европе ледовую арену планировалось возвести к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Из-за начавшейся спецоперации турнир в итоге состоялся в Латвии. Финальный матч провели в Риге 28 мая, а петербургскую арену все еще строят. Ожидается, что в сезоне 2023/2024 на ней все-таки сможет начать играть хоккейный клуб СКА, председателем совета директоров которого до середины июля был Тимченко.

Telegram-каналы утверждали, что в конце 2022 года Тимченко и Лавленцев якобы "разругались". Так или иначе, 18 мая 2023 года первый подал на второго в суд. Судя по карточке дела на сайте Мосгросуда, потребовал вернуть долги.

Сергей Еремеев / Фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга