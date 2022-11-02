ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:29

Суд арестовал счета бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева

фото ЗакС политика Суд арестовал счета бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева

Арбитражный суд Московского округа постановил арестовать банковские счета бывшего петербургского вице-губернатора Владимира Лавленцева на 940 млн рублей, о чем пишет "Деловой Петербург". Таким образом в рамках дела о банкротстве ООО "Строй-Альянс" реализуется обеспечительная мера по требованию ООО "Механизатор № 1".

Как пояснил газете юрист Евгений Гурченко, принятое судом решение не должно означать наличие обозначенной суммы на счетах бизнесмена и бывшего чиновника.

"ДП" указывает, что Лавленцев до 2020 года владел акциями ООО "Горкапстрой" и мог быть связан со "Строй-Альянсом" именно через эту фирму. Пост вице-губернатора он занимал в 2013-2014 годах, курируя сферы ЖКХ и благоустройства. В конце 2020 года Лавленцев стал генеральным директором компании "Стройтрансгаз".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Лавленцев Владимир Александрович




Новости2 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама