Хулиганы разрисовали фасад исторического дома на Звенигородском проспекте

Вандалы нарисовали граффити на фасаде здания на Звенигородском проспекте, сообщила 18 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Неизвестные написали на стене недавно отреставрированного дома фразу "Казань - сила РФ".

Как отметили в ведомстве, Фонд капитального ремонта приступил к работам в апреле-мае 2025 года. На работы было потрачено более 120 млн рублей, они завершились в октябре. К моменту появления надписи на стене рабочие еще не успели вывезти строительные леса. Саму надпись в итоге закрасили.

Шестиэтажный дом ждал реставрации несколько лет, отметили в ГАТИ. Жильцы исправно платили взносы на капитальный ремонт здания. Однако, как отмечают в инспекции, "один "росчерк пера" мог омрачить долгожданное преображение".

"Не рисуйте на стенах и помните, что настоящая сила РФ – это культура", – обратились к читателям в ГАТИ.

Здание было построено в 1901 году. Имя архитектора не сохранилось. В годы Первой мировой войны в нем была находилась казарма Военно-автомобильной школы. В советское время его переоборудовали в детский сад.

Это не первый случай за последнее время, когда вандалы разрисовывают недавно отреставрированную историческую постройку. Так, ранее хулиганы расписались на стене доходного дома Пантелеймона Бадаева на улице Восстания. Здание имеет статус памятника регионального значения. Отметим, что наказание по статье о повреждении объектов культурного наследия (ч.1 ст. 243 УК РФ) предусматривает штраф до трех млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Кирилл Дудров / Фото: ГАТИ