Надеждин: "Меня уже давно считали сбитым летчиком"

Фото: ЗАКС.Ру

Политик, бывший кандидат в президенты Борис Надеждин вечером 17 ноября провел в Петербурге встречу с заинтересованными горожанами, на которой порассуждал о ситуации в стране и ответил на вопросы пришедших. Мероприятие совместно организовали движение "Демократический выбор" и Движение Демократического обновления, оно состоялось в общественной приемной депутата Законодательного собрания Михаила Амосова.

Сам Амосов на встречу не пришел. При этом в небольшом зале можно было видеть его соратников — депутатов МО "Гражданка" предыдущего созыва Вадима Сафонова, Анастасию Лапшангскую и Ирину Майорову. Роль модератора встречи временами брал на себя экс-глава регионального отделения "Гражданской инициативы" Андрей Скляров. Посмотреть на Надеждина собрались около 40 человек.

Встречу Надеждин начал с того, что обрисовал публике свое понимание политической ситуации в стране. По его мнению, в условиях продолжающейся СВО общественному договору с властью, в рамках которого народ богател и не вмешивался в политику, приходит конец. Вспомнил он о росте цен и об усилении регулирования интернета вместе с ужесточением риторики, касающейся общественных выступлений. "Риторика становится такой: а тот, кто критикует, что-то такое, песенки начинает какие-то петь, — тот враг", — отметил он, очевидно намекая на ситуацию с уличной группой Stoptime, участников которой неоднократно арестовывали после недовольства в патриотических кругах репертуаром музыкантов.

Сама встреча проходила в ожидании Единого дня голосования, который состоится уже менее чем через год, 20 сентября. Надеждин предположил, что у оппозиции могут возникнуть сложности с избирательной кампанией. В то же время он допустил возможность изменений политического курса в обозримом будущем, но без конкретики.

— Вы знаете, я-то один раз все это уже видел, — добавил он. — Я начинал бороться с начальством еще в 1980-е годы, первый раз избрался депутатом в 1990 году. <...> И прямо вот представить себе в 1990 году, когда я стал местным депутатом в Долгопрудном у себя, что все это через год просто испарится, было просто невозможно.

Основную часть встречи, впрочем, заняли ответы Надеждина на вопросы от публики, которая то интересовалась обстоятельствами его кампании на выборах президента в 2024 году, то любопытствовала о возможностях появления новых политических лидеров. На последний вопрос Надеждин заявил, что в существующих реалиях лидеры могут появиться лишь при условии участия в выборах.

— Есть банальное утверждение. Лидерами не рождаются, а лидерами становятся. Меня уже давно считали сбитым летчиком, давно. Я в первый раз депутатом стал в 1990 году. Да, я был депутатом Госдумы, одним из лидеров партии "Союз правых сил", но это для молодежи какая-то древняя история, Средневековье практически. Я уже так тихо сидел, ну избирался у себя в городе постоянно депутатом. Но одно дело — депутат в Долгопрудном, а другое дело — кандидат в президенты, — вспомнил о своем опыте Надеждин.

По мнению спикера, его участие в президентской кампании показало, что шансы на участие в политической деятельности есть у любого человека. "Имеет шанс такой уже дед вроде меня, которого давно забыли, — продолжил он. — Имеют шанс тем более какие-то молодые люди". Однако же это возможно лишь в том случае, если претендент рискнет выставить свою кандидатуру, полагает Надеждин.

Сам он, к слову, еще в начале октября заявил о намерении участвовать в выборах в Государственную думу и Московскую областную думу. Возможность выдвижения от какой-либо парламентской партии Надеждин полагает для себя маловероятной. В связи с этим он, как того требует законодательство, должен будет вынужден прибегнуть к сбору подписей в свою поддержку. Для регистрации кандидатом в Госдуму ему потребуется сдать в избирательную комиссию 14 тысяч подписей, в Мособлдуму — еще 8 тысяч подписей.

Надо заметить, что кампания по сбору подписей в поддержку Надеждина стала, пожалуй, одним из самых заметных явлений на президентских выборах 2024 года. В городах, и в том числе в Петербурге, выстраивались длинные очереди из желающих поддержать кандидата. Непосредственно в Северной столице набрать нужное количество подписей удалось тогда за неделю до сдачи документации в Центризбирком. До выборов его не допустили, попытки оспорить решение в суде успехом не увенчались. Уже после избирательной кампании стало известно о признании Надеждина банкротом, а сам он еще долго разбирался с долгами перед сборщиками подписей.

К слову, вспоминая о своем выдвижении, Надеждин заявил о том, что изначально не верил в возможность допуска к сбору подписей. Документы он подавал от ныне ликвидированной партии "Гражданская инициатива" и, по его собственному признанию, ожидал отказа от ЦИК. Этого, однако же, не случилось, и он включился в кампанию.

— Когда мне дали шанс, в тот момент, когда меня выпустили собирать подписи, я понял, что все получится. И кампания шла на деньги людей. 45 200 человек задонатили на мой избирательный счет в общей сложности 102 млн рублей. Никогда в истории российских выборов, никогда на выборах президента не было такого, чтобы человек получал деньги не от государства, не от партии, не от олигархов, а просто от огромного количества людей, — поделился мнением политик.

В итоге он все равно получил отказ от ЦИК, но это произошло уже по итогам проверки сданных подписей. Избирком заявил о найденных 15,34% брака в подписных листах, что более чем в три раза превышает допустимое значение. Сам Надеждин видит ситуацию иначе и заявляет, что его участие в выборах якобы могло бы показать несколько иную картину в мнениях россиян по сравнению с официально декларируемой. При этом он допускает возможность того, что столкнется с подобной проблемой и на выборах в следующем году.

Не исключает Надеждин для себя и иных рисков, в чем сам признался в ответе на очередной поступивший вопрос. При этом он заявил, что старается быть аккуратным и не пересекать без лишней необходимости "красные линии".

— Пока я жив, на свободе, в Москве и не иноагент, я буду заниматься выборами, политикой и так далее. Сделают меня иноагентом, ну, буду думать. А там уже и до экстремиста и террориста рукой подать, — пошутил он, отметив при этом, что не призывает "к революциям, бунтам" и не общается "ни с какими там врагами".

Как позже сообщил Надеждин корреспонденту ЗАКС.Ру, подобные встречи он старается проводить всякий раз, когда выезжает в другие города. В Петербург он приехал в первую очередь ради отдыха с детьми на каникулах. Как видно, культурную программу он совмещает с делами политическими.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру