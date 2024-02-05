ЦИК нашла в подписных листах Надеждина 15,34% брака

Заместитель главы штаба потенциального кандидата в президенты Бориса Надеждина Игорь Артемьев сообщил, что Центризбирком обнаружил недостатки в сданных штабом подписных листах. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Всего в подписях якобы обнаружили 15,34% брака, написал Артемьев. В пресс-службе штаба Надеждина журналистам заявили, что не согласны с результатом проверки подписей ЦИКом:

"Мы не согласны с решением рабочей группы. Весь мир видел, что мы честно собирали подписи. Штаб готов доказывать необоснованность решения рабочей группы".

Ранее зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что Надеждина пригласят на заседание рабочей группы в понедельник. Там ему расскажут об обнаруженных в подписных листах недостатках. Тогда же Булаев заявил о якобы "мертвых душах" в подписях одного из кандидатов.

Для регистрации в качестве кандидата в президенты допустим брак в 5%. Окончательное решение по регистрации или отказу в этом в отношении Надеждина Центризбирком должен принять в среду, 7 февраля.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру