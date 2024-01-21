Штаб Надеждина остановил сбор подписей от петербуржцев

Политик Борис Надеждин собрал более трех тысяч подписей в Петербурге, об этом 20 января писали в Telegram-канале петербургского штаба политика.

"Мы собрали и оцифровали более 3000 абсолютно идеальных подписей людей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге", – сказано в сообщении штаба Надеждина.

В связи с этим, штаб Надеждина в Петербурге прекращает собирать подписи от петербуржцев, однако продолжает принимать их от россиян, прописанных в других регионах.

"Для сбора десятков тысяч подписей сторонников Бориса Надеждина, прописанных в других регионах России, осталось всего пять дней", – напомнили в штабе.

Напомним, что правоохранительные органы пришли в предвыборный штаб Надеждина на набережной реки Фонтанки.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру