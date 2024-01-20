Полиция приходила в предвыборный штаб Надеждина на Фонтанке

Вечером 20 января сотрудники полиции пришли в предвыборный штаб кандидата в президенты от партии "Гражданская инициатива" Бориса Наджедина, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе кандидата. Якобы один из жильцов дома, в котором располагается штаб, пожаловался на очереди из желающих сдать подпись за выдвижение кандидата.

В пресс-службе политика заявили, что прибывшие сотрудники полиции убедились, что нарушения общественного порядка или других правонарушений не происходит. Кроме того, силовики сообщили, что не будут препятствовать работе штаба, а также поблизости оставили служебную машину для дежурства, рассказали в пресс-службе Надеждина.

- Работаем, - добавили в петербургском отделении.

Напомним, в Петербурге последние дни у точек по сбору подписей за кандидатуру Надеждина выстраиваются длинные очереди. Чтобы попасть в бюллетень политику необходимо собрать 100 тысяч автографов. На прошлой неделе Надеждин провел встречу со сторонниками в Петербурге.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру