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Новости 20 января, 19:44

Полиция приходила в предвыборный штаб Надеждина на Фонтанке

фото ЗакС политика Полиция приходила в предвыборный штаб Надеждина на Фонтанке

Вечером 20 января сотрудники полиции пришли в предвыборный штаб кандидата в президенты от партии "Гражданская инициатива" Бориса Наджедина, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе кандидата. Якобы один из жильцов дома, в котором располагается штаб, пожаловался на очереди из желающих сдать подпись за выдвижение кандидата. 

В пресс-службе политика заявили, что прибывшие сотрудники полиции убедились, что нарушения общественного порядка или других правонарушений не происходит. Кроме того, силовики сообщили, что не будут препятствовать работе штаба, а также поблизости оставили служебную машину для дежурства, рассказали в пресс-службе Надеждина. 

- Работаем, - добавили в петербургском отделении. 

Напомним, в Петербурге последние дни у точек по сбору подписей за кандидатуру Надеждина выстраиваются длинные очереди. Чтобы попасть в бюллетень политику необходимо собрать 100 тысяч автографов. На прошлой неделе Надеждин провел встречу со сторонниками в Петербурге. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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