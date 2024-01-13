Надеждин приехал в Петербург

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.РУ

Кандидат на президентский пост от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин 13 января провел встречу со своими сторонниками в Петербурге. Это его первый визит в город в качестве претендента на должность главы государства. Слушать кандидата от оппозиции пришли более двухсот человек. Как это было - в материале ЗАКС.Ру.

Встреча с Борисом Надеждиным 13 января стала первым предвыборным мероприятием в Петербурге, на котором присутствовал кандидат в президенты. К назначенному времени все места в зале были заняты, некоторым пришлось наблюдать происходящее стоя. Всего в помещении в этот момент находилось более 200 человек. Аудитория в основном молодая - во время короткого блицопроса Надеждин попросил поднять руки тех, кто ходил в школу на момент избрания Владимира Путина на первый президентский срок. Немного поразмыслив, Надеждин решил уточнить, кто в то время еще не родился - отозвалась минимум треть зала.

Надеждин, выступая с приветственным словом, заявил, что его избирательная кампания - уникальна, поскольку она целиком существует лишь на пожертвования граждан, простых людей. Сейчас ежедневно на его избирательный счет поступает примерно 1-1,5 млн рублей. Этого хватает, чтобы поддерживать работу штабов в 50 регионах страны, а также на оплату работу сборщиков подписей. О проблемах с финансированием он рассказывал еще в начале января. Тогда он жаловался, что бизнес не готов перечислять деньги оппозиционному кандидату.

Чтобы попасть в бюллетень, Надеждину необходимо собрать 100 тысяч подписей по всей стране. Судя по всему, в этом особого успеха его предвыборному штабу пока достичь не удалось. В Петербурге количество автографов перевалило за тысячу, что оказалось больше, чем в столице. Глава петербургского штаба Дарья Хейкинен рассказала, что всего от региона в Центризбирком необходимо передать 2,5 тысячи подписей, но планируют добить до 3 тысяч, на случай брака каких-либо подписей.

Из местных политиков на собрание пришли депутат Законодательного собрания Михаил Амосов, а также несколько муниципальных депутатов из МО "Смольнинское", МО "Литейный округ", МО "Оккервиль" и других округов.

Специальная военная операция стала одной из самых часто упоминаемых тем встречи. Также в зале присутствовали родственники мобилизованных. Незадолго до приезда в Петербург Надеждин встречался с их инициативной группой в Москве. Больше всего их волновало, учтет ли он просьбы семей мобилизованных и будет ли отстаивать их права. Надеждин рассказал, что последовательно выступает с пацифистской позицией и давно занимается темой мобилизованных.

- Я очень глубоко понимаю все эти сюжеты, я прекрасно понимаю, что вы чувствуете. Более того, я прекрасно понимаю, что вы тратите огромное количество времени и сил, чтобы там своих близких поддерживать, за "ленточкой", - заявил Надеждин.

Также у претендента на пост президента спросили, кого он считает идеальным политиком, на которого бы хотел равняться. Он вспомнил Бориса Немцова, застреленного в феврале 2015 года вблизи Кремля.

- Честно говоря, не думал. Наверное, Борис Немцов все-таки. На протяжении, наверное, семи лет Борис был моим непосредственным начальником, и я был его первый заместитель в "Союзе правых сил". Это был человек, который в другой ситуации мог бы сделать Россию совсем другой страной. Так сложилось как сложилось, к сожалению. Это был мой близкий товарищ, - рассказал Надеждин.

По локальной повестке тоже вопросы были, хоть и не так много. Противница городского закона о комплексном развитии территорий (КРТ) Ольга Лихацкая поинтересовалась, как Надеждин относится к этой программе. Она попросила кандидата при каждой возможности выступать против КРТ.

- В Москве, к сожалению, эта битва проиграна, как вы знаете. Там тоже была эта история, как в Москве людей из "хрущевок" в центре города пересылали в Новую Москву. Наверное, вы в курсе, что Новая Москва - это далеко от того, что мы считаем Москвой. Так и у вас говорят, "людей отправляют в Шушары". С этим нужно бороться, отстаивать свои права, но для того, чтобы это делать эффективно - это как раз уровень Законодательного собрания Петербурга. Для этого нужно, чтобы в Заксобрании были такие люди, как Амосов, которые отстаивают интересы жителей, - считает Надеждин.

После встречи Надеждин вместе с соратниками отправился в бар "Фогель", где также открыт пункт по сбору подписей за его выдвижение. Завтра политик планирует провести в Петербурге пресс-конференцию для журналистов.











Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру