Надеждин посетовал на неготовность бизнесменов его финансировать

Политик Борис Надеждин, выдвинутый партией "Гражданская инициатива" кандидатом в президенты, рассказал о трудностях со сбором средств на его кампанию. В связи со специфической внутриполитической обстановкой он прежде всего рассчитывает на низовую активность сторонников и пожертвования от рядовых граждан.

"Увы, в нынешней России крупный бизнес тесно связан с властью. Малый и средний бизнес готовы помогать, но обоснованно опасаются лишиться всего из-за поддержки оппозиционных идей", - написал кандидат в собственном Telegram-канале 2 января.

Как человеку, делегированному политической организацией, которая не представлена в Госдуме, Надеждину нужно собрать сто тысяч подписей за три недели. Это необходимо сделать в десятках регионов. Пока удалось наладить сбор всего в пяти субъектах РФ. Вести кампанию, по словам претендента на высший пост в стране, оказалось "чертовски дорого".

Ранее штаб действующего президента Владимира Путина сообщил о перевыполнении плана по сбору подписей: еще до Нового года их добыли более полумиллиона при необходимом для самовыдвиженца числе в 300 тысяч.

фото: пресс-служба Бориса Надеждина