Бывший вице-губернатор Лавленцев стал фигурантом нового дела

Судебный процесс по новому уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева начался в столице, сообщили 11 ноября "Ведомости". Экс-чиновника обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Рассмотрением дела занимается Мещанский районный суд Москвы, первое заседание состоялось 7 ноября. Помимо Лавленцева, на скамье подсудимых оказались бывший замглавы компании "Стройтрансгаз" Игорь Шипицын, глава "Горки инжиниринга" Сергей Проворов и бывший глава "Горкапстроя" Денис Тарасов.

Следствие полагает, что после ухода из Смольного, с 2015 года Лавленцев фактически контролировал деятельность "Горкапстроя" и ООО "Строй-альянс", определяя стратегию и финансовую политику компаний, назначение руководителей и финансовые операции, включая перечисления в подконтрольные ему компании "НВК-холдинг" и НПП "Строительство" (в дальнейшем "Горка инжиниринг" и затем — "Восток"). В 2016 году у Лавленцева якобы созрел план извлечения прибыли для него и подконтрольных ему компаний за счет "Горкапстроя", ради чего он создал организованную группу с участием Тарасова.

Так, в 2017-2019 годах "Строй-альянс" получил от "Горкапстроя" по договору займа свыше 2,5 млрд рублей. По версии следствия, ущерб "Горкапстрою" составил 2,3 млрд рублей, компания обанкротилась. Также деньги "Горкапстроя" выводились на счета других фирм под видом оплаты работ, которые фактически не выполнялись или выполнялись частично. Кроме того, в рамках похожей схемы "Стройтрансгаз" и "Горка инжиниринг" заключили контракты строительного контроля и лабораторных испытаний по трассе М-12, с помощью которых якобы удалось вывести свыше 200 млн рублей.

Потерпевшими по делу признаны "Горкапстрой", СТГ и "Строительство". Общая сумма ущерба по заявленным гражданским искам составила около 3 млрд рублей. Проворов и Тарасов дали признательные показания, они находятся под подпиской о невыезде. В отличие от них, не признающие Лавленцев и Шипицин находятся в московских СИЗО.

Лавлецев в суде заявил, что "все работы были сданы, а сделки носили легальный характер". Сам он, по его словам, компании не контролировал и не мог влиять на заключение договоров.

Это не первое уголовное разбирательство с участием бывшего вице-губернатора. В ноябре 2024 года Мещанский суд приговорил Лавленцева к 13 годам колонии и уплате штрафа в размере 132,9 млн рублей по делу о крупном мошенничестве и растрате. Также его обязали выплатить 2,6 млрд рублей миллиардеру Геннадию Тимченко, который числился одним из потерпевших. Лавленцев попытался оспорить приговор, апелляционная инстанция оставила назначенный срок без изменений, но снизила размер штрафа.

Лавленцев в 2013-2014 годах курировал в Смольном вопросы ЖКХ и благоустройства. После выборов в 2014 году губернатор Георгий Полтавченко не предложил его кандидатуру в новый состав городского правительства. В дальнейшем, с 2015 по 2018 годы, Лавленцев занимал должность главного федерального инспектора по Москве аппарата полпреда президента в ЦФО. После этого он вернулся в строительный бизнес, с которого начинал карьеру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру