Бывшего вице-губернатора Лавленцева приговорили к 13 годам колонии

Мещанский суд Москвы 21 ноября назначил бывшему вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из суда. Суд признал бывшего чиновника виновным в крупном мошенничестве и растрате. Также Лавленцев должен выплатить штраф в размере 132,9 млн рублей.

Кроме того, одним из потерпевших по делу числится миллиардер Геннадий Тимченко, который одолжил Лавленцеву крупную сумму. По данным ТАСС, суд обязал Лавленцева выплатить бывшему бизнес-партнеру 2,6 млрд рублей. Ранее по иску Тимченко бывший чиновник был признан банкротом.

Лавленцев был одним из самых молодых членов правительства. В Смольном на позиции вице-губернатора он работал в 2013-2014 годах. В Петербурге он отвечал за вопросы жилищно-коммунального хозяйства. ЗАКС.Ру рассказывал о деле Лавленцева ранее.

Константин Леньков / Фото Заксобрание Петербурга