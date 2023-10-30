Суд признал бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева банкротом

Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев признан банкротом по иску миллиардера Геннадия Тимченко, об этом 30 октября пишут 47news.

Арбитражный суд Москвы принял решение о признании банкротом Владимира Лавленцева 26 октября. Тимченко подал иск в суд еще в августе, по которому он собирался взыскать с бывшего вице-губернатора 835 млн рублей.

Однако судом было установлено, что имуществом или денежными средствами для погашения задолженности Лавленцев не обладает. Также он уволился с работы и имеет на иждивении пятерых детей.

В итоге суд признал Лавленцева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества сроком на полгода.

Ранее Лавленцева задержали по делу о мошенничестве при строительстве "СКА Арены". Сейчас он находится под домашним арестом. Подробнее о деле в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру