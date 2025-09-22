Бывшему вице-губернатора Лавленцеву оставили в силе срок заключения

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу адвокатов бывшего вице-губернатора Владимира Лавленцева и экс-советника губернатора Игоря Забирана, осуждённых по делам о мошенничестве и растрате, сообщила 22 сентября "Фонтанка.ру". Защитники просили отменить приговор, однако суд решил оставить в силе срок и условия заключения, но снизил размер штрафа.

Как отмечает издание, апелляционная инстанция рассмотрела жалобу ещё в начале сентября, однако определение суда было опубликовано лишь сейчас. Защита Лавленцева настаивала на отмене приговора, отмечая, что бывший вице-губернатор имеет пятерых детей и возместил ущерб. Однако суд установил, что потери потерпевшим не компенсировали. Отец экс-чиновника поместил 2,6 млрд рублей, которые Лавленцев задолжал своему бизнес-партнёру Геннадию Тимченко, на депозит нотариуса. Однако бывший вице-губернатор был признан банкротом, так что эти деньги были признаны конкурсной массой и арестованы.

При этом адвокат Забирана также просил отменить приговор, ссылаясь на его личностные качества и то, что преступление было совершено "в силу служебной зависимости". Эти доводы также не удовлетворили суд.

Напомним, Владимира Лавленцева приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима в ноябре 2024 года. Его также обязали выплатить штраф в размере 132,9 млн рублей. В свою очередь, Игорь Забиран получил 7,5 лет.

Лавленцев был признан банкротом в конце октября 2023 года по иску Тимченко. В конце марта 2025 года на банкротные торги был выставлен принадлежавший экс-чиновнику земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров в деревне Ляпино в Подмосковье.

Владимир Лавленцев работал в Смольном в 2013-2014 годах, там он курировал вопросы ЖКХ и благоустройства. После переизбрания Георгия Полтавченко в 2015 году он перешёл на должность федерального инспектора по Москве. Спустя три года на этом посту Лавленцев вернулся в строительный бизнес, с которого и начинал свою карьеру. Ранее ЗАКС.Ру писал подробнее о карьерном пути Лавленцева и уголовном деле против него.

