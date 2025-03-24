Земельный участок бывшего вице-губернатора Лавленцева выставили на торги

На банкротные торги выставлен принадлежавший бывшему вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву земельный участок, сообщила "Фонтанка.ру" 24 марта. В ноябре 2024 года его приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и растрате.

Участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, расположенный в деревне Ляпино в Подмосковье, выставлен на продажу за 1,38 млн рублей. В ноябре 2024 года он уже выставлялся на аукцион по той же цене.

Лавленцев был признан банкротом в конце октября 2023 года по иску его бывшего бизнес-партнера миллиардера Геннадия Тимченко. Уже в ноябре 2024 года финансовый управляющий бывшего вице-губернатора Петербурга сообщил, что имущество Лавленцева было выставлено на торги. На аукционе было 4 лота на общую сумму около 70 млн рублей: 100% доля в ООО "Магеллан" по цене 10 тысяч рублей, 50% доля в ООО "К 3" за 61,89 млн рублей, и 33,4% в ООО "Рассвет" за 3,022 млн рублей, а также упомянутый выше участок.

В конце ноября 2024 года бывшего вице-губернатора Владимира Лавленцева приговорили к 13 годам колонии общего режима по обвинению в 4 эпизодах крупного мошенничества и растраты. Его также обязали выплатить штраф в размере 132,9 млн рублей. Лавленцева обвиняли в крупной растрате и мошенничестве на сумму 3,3 млрд рублей в период ведения бизнес-деятельности. Из них 2,7 млрд рублей - невозвращение долга Тимченко, а также растрата 600 млн при исполнении контракта на строительный контроль при возведении культурно-образовательных центров.

Лавленцев трудился в Смольном в 2013-2014 годах, он курировал вопросы ЖКХ и благоустройства. После переизбрания Георгия Полтавченко он из состава правительства выбыл и занял должность федерального инспектора по Москве в ноябре 2015 года. Спустя три года на этом посту, Лавленцев вернулся в строительный бизнес, с которого и начинал свою карьеру. Ранее ЗАКС.Ру писал подробнее о карьерном пути Лавленцева и уголовном деле против него.

Анастасия Луценко, фото: Заксобрание Петербурга