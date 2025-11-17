ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 17 ноября 2025, 20:12

Минтранс видит Пулково в качестве полигона для тестирования беспилотной техники

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел рабочую встречу с представителям петербургского аэропорта Пулково и компании "Когнитив", на которой обсудили внедрение беспилотной техники для повышения эффективности работы аэропорта. Речь идет о наземном транспорте.

"В ходе встречи обсудили предварительную концепцию, по которой Пулково станет пилотным полигоном. "Умная техника" позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы. Затем успешный опыт планируется тиражировать на другие аэропорты страны", – сообщили в Минтрансе 17 ноября. 

Накануне замминистра ознакомился с работой беспилотного тягача, подготовленного компанией "Когнитив". Подобная техника может использоваться для буксировки багажных тележек. 

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Cognitive Pilot сообщил, что до конца 2028 года компания намерена поставить Пулково 45 беспилотных роботов. Они смогут перевозить вещи и чистить снег. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


