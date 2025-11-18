На Маршала Казакова снова прорвало трубу

Участок теплосети прорвало 18 ноября по адресу Маршала Казакова, 28/3, сообщила "Фонтанка". Это уже вторая коммунальная авария по этому адресу за последние три дня. Как объяснили изданию в пресс-службе АО "Теплосеть Петербурга", причиной инцидента стал сильный износ трубы.

В организации отметили, что участок трубопровода ремонтируют после прорыва, произошедшего в воскресенье, 16 ноября. По этой причине отопление временно отключили в 17 жилых домах. Однако горячее водоснабжение во время проведения работ не ограничивали. Завершить ремонт и вернуть отопление в дома планируется к 10 утра 19 ноября, рассказали "Фонтанке" в АО "Теплосеть".

В сентябре вице-губернатор Евгений Разумишкин, отвечающий за сферу ЖКХ, заявлял о готовности Петербурга к отопительному сезону. Он добавил, что на 10 сентября техническая готовность и обеспеченность есть на 100%. Кроме того, о планах подготовить теплосети к началу сентября рассказывал его коллега Сергей Кропачев.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру