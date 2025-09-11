Разумишкин заявил о готовности Петербурга к отопительному сезону и зимней уборке

Петербург готов к отопительному сезону, заявил 11 сентября вице-губернатор Евгений Разумишкин в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". Также он рассказал о других аспектах подготовки города к зиме.

— У нас в городе 24 338 жилых зданий. И на 10 сентября техническая готовность, техническая обеспеченность, она полностью, 100 % есть, — заявил вице-губернатор в эфире.

О планах подготовить сети теплоснабжения к началу сентября ранее заявлял вице-губернатор Сергей Кропачев.

Говоря о подготовке Петербурга к зиме, Разумишкин заявил о том, что на текущий момент город закупил достаточное количество уборочной техники. При этом он уточнил, что на 2027 год запланирована подготовка к обновлению имеющегося парка.

Повышение заработной платы и дополнительный набор позволили городу увеличить количество дворников для уборки внутриквартальных территорий приблизительно на две тысячи человек. Сейчас общее количество таких специалистов ручного труда превысило шесть тысяч человек.

В среднем по городу укомплектованность жилищных агентств механизаторами достигает 97 % от штата. В свою очередь, в отвечающих за уборку дорог и тротуаров ГБУ укомплектованность ниже. "Несмотря на увеличение заработных плат, несмотря на ту пропагандистскую кампанию, которую мы ведем вместе с коллегами, есть определенный дефицит, но уже более 80 %", — рассказал Разумишкин.

В целом, по словам вице-губернатора, городские власти готовят "и на следующий период ряд решений для того, чтобы процесс уборки города — уборки не только зимой, но и летом — он давал свои положительные планы".

Формат прямых линий предусматривает ответы вице-губернаторов на вопросы, поступающие перед эфиром от горожан. В конце июля героем программы стал Алексей Корабельников. Позже планировался эфир с его коллегой Кириллом Поляковым, однако в итоге выступление чиновника перед телекамерами отложили.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру