Корабельников: Мы стараемся вычистить город от нелегальной торговли

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников 31 июля во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, какие меры предпринимают городские власти для борьбы с нелегальной торговлей. По словам чиновника, одна из приоритетных задач Смольного - искоренить коммерсантов с Невского проспекта. Для этого уже предприняты некоторые меры, однако до конца решить проблему пока не удалось, добавил он.

- Мы стараемся, конечно, вычистить город от незаконной торговли. Здесь целый ряд направлений, про которые можно говорить. Это разносная торговля - явление, которое появилось после после того как мы начали системную чистку Невского проспекта. Мы убеждены, что на Невском проспекте в принципе не должно быть ларьков. Либо их количество должно быть минимальным. Они город не красят. Имперская улица должна соответствовать статусу города и выглядеть соответствующим образом, - заявил Корабельников.

Корабельников отметил, что городские службы намерены продолжать рейды по выявлению уличных торговцев. Также он выделил борьбу с нестационарными торговыми объектами - для этого в администрации города сокращают список доступных для размещения НТО мест. При этом, подчеркнул вице-губернатор, предпринматели, которые жалуются на действия чиновников, платят минимальные налоги в казну города.

- Здесь возникает постоянно у экспертов, тех же коммерсантов эмоциональное утверждение: "Вы же сами себе противоречите. С одной стороны говорите о том, что нужно повышать доходы бюджета, а с другой стороны уничтожаете бизнес". Мы проанализировали, сколько платят эти коммерсанты налогов в бюджет. Взять например рестораны, достаточно с неплохой выручкой, десятки, сотни миллионов рублей. Открываешь информацию - фактически у каждого первого среднесписочная численность один, два, пять человек… <...> Смотришь объем налогов, который они платят - ну это просто это слезы, - пожаловался Корабельников.

По данным Смольного, нестационарная торговля не составляет значительной доли для бюджета города. Подобные точки Корабельников назвал "пережитком прошлого", а "шалманам" не место на стрелке Васильевского острова.

В комитете имущественных отношений регулярно отчитываются о том, как город пресекает деятельность нелегальных торговцев. Законодательную базу по борьбе с торговцами на Невском проспекте в Смольном начали разрабатывать в начале года. Позже губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает разносную торговлю вблизи станций метро и других объектов инфраструктуры.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру