В Смольном собрались освободить Невский проспект от ларьков и террас

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) планирует сократить список разрешенных к установке нестационарных торговых объектов (НТО) более чем на 600 позиций, сообщил 21 февраля "Деловой Петербург". В этот раз основный фокус внимания Смольный направил на Невский проспект.

По данным региональной геоинформационной системы (РГИС), в схеме размещения НТО не осталось ни одного объекта на Невском проспекте. Как уточнили представители КППИиТ, запрет касается не только ларьков, но и террас, выносных столиков, тележек с мороженым и прочих объектов. При этом на соседних улицах работа летних веранд кафе и ресторанов будет продолжена.

Работа над решением вопроса нахождения НТО в центре города идет очень активно. Как сообщила "Деловому Петербургу" глава руководитель РОО "Содействие малому бизнесу" Янина Гришина, в январе прошли три заседания рабочей группы, в феврале — пять, ближайшее рассмотрение назначено на сегодня. Список на исключение продолжает актуализироваться, каждый объект, даже ранее согласованный, "вручную" проверяют на наличие нарушений. Гришина уверена, что работа по освобождению улиц от НТО начнется в скором времени.

По ее словам, для исключения объектов из схемы размещения будут использоваться любые предлоги. В случае нахождения нарушений владельцам не дают возможности их исправить, а о решении об исключении из списка они узнают постфактум без возможности его опротестовать.

По данным "Делового Петербурга", в январе врио главы КППИиТ Александр Ситов направил в администрации районов письмо о запрете предлагать включить в схему размещения НТО любые объекты, кроме выносных столиков при общепите, киосков с прессой и "объектов на территориях с недостаточным уровнем обеспеченности услугами объектов потребительского рынка". Такое решение Ситов объяснил итогами совещания при участии вице–губернатора Кирилла Полякова.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Валерия Калугина, подобная борьба с ларьками будет иметь негативные последствия для малого и среднего бизнеса. Гришина полагает, что избавление от согласованных НТО приведет к росту нелегальной торговли.

Согласно материалу "Делового Петербурга", некоторые предприниматели высказывают предположения, что борьба ведется не столько с самими НТО, сколько с их владельцами. Как пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на источники в экономическом блоке Смольного места под НТО планируется передать предпринимателям, принимавших участие в СВО.

Информация о планах сократить количество НТО на территории города появилась ранее. Ранее стало известно, что с декабря 2024 года по февраль 2025 года около 1800 объектов хотят исключить из схемы размещения НТО, на данный момент 1000 из них уже исчезли из списка. В январе 2024 комитет по контролю за имуществом потребовал от владельцев сувенирных лавок у Спаса на Крови освободить занимаемыми ими участки, вскоре после этого объекты снесли. В феврале стало известно о решении КППИиТ избавиться от торговых тележек перед церковью Святой Екатерины.

Напомним, что в феврале 2025 года губернатор Александр Беглов подписал постановление о ликвидации Общественного совета по развитию малого предпринимательства, который действовал с 2008 года. Теперь его обязанности выполняет Штаб по улучшению условий ведения бизнеса.

Фото: ЗАКС.Ру