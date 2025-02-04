"Фонтанка": В Петербурге может на треть сократиться количество ларьков

В ближайшие годы количество нестационарных объектов на улицах Петербурга, включая киоски, летние кафе и лотки, может уменьшиться на треть, сообщила 4 февраля "Фонтанка" со ссылкой на текст письма городскому бизнес-омбудсмену Валерию Калугину. Как пишет онлайн-газета, автором обращения выступила глава РОО "Содействие малому бизнесу" Янина Тихонова-Гришина.

По информации Тихоновой-Гришиной, всего в период с декабря 2024 года по текущий февраль чиновники рассчитывают исключить из схемы нестационарных торговых объектов около 1,8 тысячи точек. При этом, как рассказала общественница изданию, в Петербурге насчитывается около 4,6 тысячи заключенных договоров на размещение НТО. Рассмотрением вопросов занимается рабочая группа при комитете по промышленной политике. При удовлетворении всех заявок на исключение из схемы с улиц города может исчезнуть более трети существующих объектов.

В самом комитете "Фонтанке" заявили, что корректируют схему в соответствии с установленным порядком. Врио главы комитета Александр Ситов заявил о том, что к существующим объектам накопились вопросы и отметил, что сотрудники занимаются "оптимизацией".

В свою очередь, в аппарате Калугина изданию заявили, что уполномоченный будет разбираться в сложившейся ситуации.

Ранее стало известно о демонтаже киосков с сувенирной продукцией на набережной канала Грибоедова поблизости от Спаса на Крови. Объекты исчезли с прежних мест 21 января.

Фото: сайт Смольного