Власти Петербурга намерены убрать торговые тележки с Невского проспекта

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга принял решение об исключении торговых точек перед церковью Святой Екатерины на Невском проспекте из перечня нестационарных объектов. Об этом сообщает "Деловой Петербург" 7 февраля со ссылкой на городскую геоинформационную систему.

Причиной назвали замечание комитета по благоустройству, который указал на несоответствие этих точек федеральным и региональным законам. Если объекты исключат из схемы, они будут признаны незаконными и подлежат демонтажу.

Член правления Всемирного клуба петербуржцев Иван Уралов напомнил, что еще во время его работы главным художником города предпринимались попытки убрать эти торговые точки, но они всегда заканчивались скандалами. Иногда торговцам разрешали продолжить работу после обновления оборудования, которое, по мнению Уралова, сейчас снова нуждается в замене.

Эксперт считает, что подобные торговые ряды лучше локализовать в отдельных зонах наподобие парижского Монмартра, но Невский проспект не подходит для этого.

Он также отметил, что сувенирные ряды у Спаса на Крови больше напоминали базар. Напомним, о демонтаже киосков с сувенирной продукцией на набережной канала Грибоедова стало известно 21 января.

фото: ЗАКС.Ру