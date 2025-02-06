Смольный ликвидировал Общественный совет по малому предпринимательству

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о ликвидации Общественного совета по развитию малого предпринимательства, который действовал с 2008 года. Теперь его функции переданы Штабу по улучшению условий ведения бизнеса. На передачу дел отведен месяц, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на портал "Свое дело плюс" 5 февраля.

Документ также предписывает комитету по промышленной политике, инновациям и торговле передать компетенции совета Штабу, который был создан в 2014 году для работы с предпринимателями.

Первым председателем Общественного совета был Сергей Федоров, возглавляющий Ассоциацию промышленников и предпринимателей. Позже пост заняла Елена Церетели.

В октябре 2024 года Церетели стала фигурантом уголовного дела. Следствие подозревает, что при открытии десяти центров помощи предпринимателям исчезли 23 млн рублей. По версии правоохранительных органов, вместо реальных расходов были представлены фиктивные отчёты, а деньги направили на премии и зарплаты сотрудников фонда.

фото: ЗАКС.Ру