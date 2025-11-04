Филимонов счел восстановлением справедливости открытие памятника Ивану Грозному

Открытие памятника царю Ивану Грозному состоялось на Кремлевской площади в Вологде, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. Церемония прошла в День народного единства, 4 ноября.

"Сегодня мы восстановили историческую справедливость — открыли памятник царю Иоанну Васильевичу Грозному", — написал Филимонов.

В заслуги самодержцу губернатор поставил строительство каменной крепости и закладку собора в Вологде. По словам Филимонова, памятник уже привлекает к себе внимание вологжан и гостей города, а на его открытии побывали 5,5 тысяч человек.

Сам памятник появился на площади в ночь на 3 ноября. Инициатива установки монумента принадлежит Филимонову, который лично утвердил итоговый вариант.

Отметим, что это не первый памятник государственному деятелю, открытый в Вологде при Филимонове. В конце 2024 года губернатор участвовал в открытии памятника Иосифу Сталину на территории музея "Вологодская ссылка". Позже суд постановил вернуть изваяние поставщику и получить назад уплаченные 10,5 млн рублей. Попытка обжаловать решение прошла безуспешно. Сам иск подавала прокуратура, недовольная процедурой закупки у единственного поставщика. Непосредственно к памятнику у ведомства вопросов не возникло.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Филимонов LIVE"