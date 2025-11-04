Полиция задержала бездомного за ложные сообщения об угрозе

Бездомный гражданин задержан полицией в связи со звонками об угрозе жилому зданию и дому культуры, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 ноября. Сами сообщения поступили в дежурную часть накануне, информация в них оказалась ложной.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции и экстренных служб. Никаких угроз при проверке не выявили, граждан не эвакуировали.

"Полицией был установлен звонивший. Им оказался неработающий 39-летний мужчина, без определенного места жительства, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог пояснить внятно свой поступок", — рассказали в МВД.

Гражданина доставили в отдел полиции для разбирательства. Он находится в спецприемнике, вопрос о возбуждении уголовных дел решается.

В конце сентября Зеленогорский районный суд Петербурга приговорил гражданина к одному году условно за звонок с сообщением о якобы едущих в электричке террористах. Звонивший заявил, что те будто бы собираются взорвать пригородный поезд и угрожают оружием пассажирам. При проверке правоохранители никаких террористов и взрывных устройств в поезде не обнаружили.

