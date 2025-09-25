Петербуржца осудили за ложное сообщение о террористах в поезде

Зеленогорский районный суд Петербурга приговорил к 1 году лишения свободы условно Александра Низкого, признанного виновным в заведомо ложном сообщении о теракте (ч.2 ст.207 УК РФ), сообщила 25 сентября объединённая пресс-служба судов города. Он заявил, что в электричке находятся террористы.

Как установил суд, 5 мая 2024 года Низкий, находясь в электричке Кирилловское – Санкт-Петербург – Финляндский, позвонил по номеру 112 и сообщил о якобы готовящемся теракте в поезде. Оператору Городского мониторингового центра он рассказал, что в шестом вагоне будто бы находятся террористы, которые угрожают оружием и обижают пассажиров. При этом сотрудники полиции не нашли в поезде террористов, оружие или взрывные устройства.

Свой звонок Низкий совершил из хулиганских побуждений. При этом он осознавал, что сообщение будет воспринято как опасность гибели людей и разрушения инфраструктуры, а также парализует нормальную работу пассажирского транспорта.

Низкий свою вину признал, дело рассматривалось в особом порядке. Помимо 1 года лишения свободы условно, ему также назначили 1 год испытательного срока.

Напомним, ранее 3 года лишения свободы условно получил петербуржец, сообщившийся о якобы готовящихся терактах в заведении общепита в Петергофе и в здании ОМВД России по Петродворцовому району. При этом никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ на месте обнаружено не было.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру