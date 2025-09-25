Построенный "Метростроем" спорткомплекс хотят обратить в доход государства

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства спорткомплекс, построенный руководством ОАО "Метрострой" на бюджетные средства, как имущество, полученное коррупционным путём, сообщил "Коммерсантъ" 25 сентября. В надзорном ведомстве полагают, что руководители компании потратили более 1 млрд на возведение объекта, который в итоге использовался для их "личного незаконного обогащения".

Иск был подан в Петроградский районный суд Петербурга. Ответчиками заявлены Вадим Александров, возглавлявший ОАО "Метрострой" с 1998 по 2017 год, и его сын Николай Александров, являвшийся акционером и замдиректора общества. Как полагают в Генпрокуратуре, занимаемые Александровыми должности позволяли им влиять на организационные решения в компании, в том числе распоряжаться бюджетными средствами.

В надзорном ведомстве считают, что они якобы могли использовать своё положение для возведения спортклуба на деньги, выделенные городом на строительство метро. Инвестиционный договор на строительство клуба на принадлежащем "Метрострою" участке на Левашовском проспекте был заключен в сентябре 2011 года. В его подписании участвовали Николай Александров и гендиректор ООО "Метропаркинг" Айдар Ермаков, который мог иметь "неформальные близкие отношения" с Александровым-старшим.

При этом у "Метростроя" якобы не было необходимости в строительстве и свободных денег на него. Кроме того, ООО "Метропаркинг" не вело реально хозяйственной деятельности и не обладало ресурсами для исполнения договора. В итоге комплекс был построен на деньги "Метростроя" и силами его сотрудников. Необходимые для этого закупки велись филиалом компании – управлением производственно-технологической комплектации. По подсчётам, на строительство было потрачено порядка 1,292 млрд рублей бюджетных средств. Несмотря на это, право собственности на комплекс перешло "Метропаркингу".

По информации Генпрокуратуры, позднее Александровы использовали объект в коммерческих целях при помощи "подконтрольного" им Ермакова. В отношении Александрова-младшего в 2019 году было возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), а сам "Метрострой" был признан банкротом в 2021 году. В рамках дела о банкротстве суд установил факт использования бюджетных средств на строительство комплекса. В результате инвестиционный договор был признан недействительным. В связи с этим Генпрокуратура настаивает, чтобы объекты были обращены в доход государства как имущество, полученное коррупционным путем.

Напомним, ранее уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено в отношении заместителя директора по строительству АО "Метрострой Северной Столицы" Алексея Хренова. Его обвиняют в намерении получить средства за невыполненные работы по разработке, вывозу и утилизации грунта из шахты станции метро "Театральная". Отметим, что АО "Метрострой Северной Столицы" было основано в 2020 году, став правопреемником АО "Метрострой".

