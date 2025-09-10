Замдиректора "Метростроя" Алексея Хренова обвинили в попытке мошенничества

Ленинский районный суд Петербурга 10 сентября избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий заместителю директора по строительству АО "Метрострой Северной Столицы" Алексею Хренову. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, он якобы намеревался получить средства за невыполненные работы по разработке, вывозу и утилизации грунта из шахты станции метро "Театральная", сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Следствие полагает, что Хренов, действуя с иными лицами, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств из бюджета <...> совместно с соучастниками приискали документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении комплекса работ по разработке, вывозу и утилизации грунта из шахты станции "Театральная", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Общая сумма средств, на которые, по мнению правоохранительных органов, претендовали фигуранты, составила 2,5 млн рублей. Денег они не получили, так как казначейский перевод был отклонен. Поиском нужных документов занимались не позднее января 2025 года.

Хренова задержали 9 сентября. В тот же день ему предъявили обвинение. Ему запрещено общаться с подозреваемыми, свидетелями и другими фигурантами дела, а также пользоваться мобильной связью и интернетом.

АО "Метрострой Северной Столицы" основана осенью 2020 года. Сегодня МССС является основным подрядчиком при строительстве объектов инфраструктуры метрополитена в Петербурга. Организация стала правопреемницей АО "Метрострой", которое обанкротилось в 2021 году.

