Разыскиваемого художника Алексея Кирьянова отказались взять под арест в ИВС

Изолятор временного содержания на Захарьевской улице отказался принять художника Алексея Кирьянова под арест, рассказал ЗАКС.Ру вечером 9 сентября правозащитник Динар Идрисов. Деятель культуры самолично пришел в ИВС в день своего 70-летия для того, чтобы отбыть назначенное ему наказание по делу о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

Как сообщил Идрисов, в изоляторе сослались на нехватку мест. По его словам, ИВС оказался забит мигрантами, подлежащими выдворению из России.

За неделю до этого, 2 сентября, Сестрорецкий районный суд назначил художнику 12 суток административного ареста из-за изображений, опубликованных на его странице в соцсети "ВКонтакте". В момент оглашения решения Кирьянов в зале отсутствовал. Как объяснил Идрисов, представлявший его интересы, художник вышел из здания во время перерыва в заседании. Там он будто бы почувствовал себя плохо и удалился насовсем.

Во вторник утром Идрисов рассказал в своем telegram-канале, что Кирьянова якобы объявили в розыск за уклонение от наказания. Днем они вместе пришли в Городской суд Петербурга для того, чтобы получить решение по жалобе на арест, поданной на следующий день после заседания.

— Рассмотренная 4 сентября жалоба в Городском суде была рассмотрена без извещения Алексея Федоровича, и, более того, решение по этой жалобе не дают, — говорил Идрисов журналистам в здании Горсуда перед тем, как отправиться в канцелярию.

Желаемые документы Кирьянову и Идрисову на месте не выдали, предложив подождать, когда с ними свяжутся. Выйдя в коридор, Кирьянов заявил, что желает "влиться в законное, легальное поле" и исполнить вынесенное решение. "Я в такой растерянности. Вот человек сам пришел <...> исполнить решение суда, для этого надо получить решение суда, которое я должен исполнить. Решения суда нет, ждите ответа", — заявил он.

После этого Идрисов поделился планами проводить своего доверителя в ИВС на Захарьевскую улицу и поинтересоваться там, возьмут ли Кирьянова там под арест. При этом он допустил, что без решения Горсуда его доверителя приютить не смогут.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру