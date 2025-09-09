Водителя самоката арестовали за отказ проходить медосвидетельствование

Мировой судья судебного участка № 206 назначил Леониду Соснину 10 суток административного ареста за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 сентября. Мужчину остановили полицейские, когда он управлял собственным электросамокатом.

Как говорится в публикации, 31 августа Соснин, не имея права на управление транспортными средствами, двигался по улице Юрия Гагарина на принадлежащем ему электросамокате мощностью 1600 Вт (1,6 кВт). У дома 75 его остановили сотрудники полиции из-за подозрения, что мужчина может находиться в состоянии опьянения. Правоохранители направили Соснина на медосвидетельствование в городскую наркологическую больницу, где тот отказался от его прохождения.

В ходе судебного заседания Соснин признал свою вину в полном объёме. По его словам, электросамокат он приобрел недавно и не знал, что для управления им необходимы водительские права.

Напомним, в конце августа Верховный суд России определил, что для управления электросамокатами с двигателем мощностью свыше 0,25 кВт необходимы водительские права категории М. В постановлении подчеркивается, что внесенные в ПДД изменения, определяющие электросамокат как средство индивидуальной мобильности, не влияет на квалификацию нарушений.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру